A unidade de cuidados intensivos (UCI) do Hospital Garcia de Orta tem recebido doentes de 22, 35, 47 e 49 anos - este último acabou por falecer. A UCI do Hospital de Santa Maria tem um doente de 22 anos, mas tem recebido "doentes de todas as idades", confirma João Ribeiro, diretor da unidade. A UCI do Hospital de São José, que foi o centro de referência para toda a zona sul na primeira fase da pandemia, tem recebido doentes entre os 29 e os 47. Não são muitos os casos nas faixas etárias mais jovens, mas são em número suficiente para os médicos lançaram também um alerta:"É preciso que as pessoas tenham a noção de que a população mais jovem infetada também desenvolve formas de doença grave."

Os casos que nos contam são de uma faixa etária que inicialmente até se pensava que iria ser a menos atingida pela doença, e que quando o fosse seria de forma ligeira. Mas afinal não. Há casos que do ponto de vista clínico surpreendem, pelas complicações que acarretam e pelos cuidados que exigem. Os doentes recebidos nestas três unidades da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo tiveram necessidade de cuidados de fim de linha, dos cuidados da medicina intensiva, e como eles outros irão necessitar também. Para os médicos é claro como a água, e está definido na literatura da medicina intensiva, que quantos mais casos de infeção na comunidade, maior é a probabilidade de mais doentes chegarem às UCI.