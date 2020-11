Covid-19. As cinco razões para ter as Forças Armadas no comando das operações

Forças Armadas vão estar no "planeamento e logística" do plano de vacinação

Na secretária de madeira robusta estão dois livros marcados: "Linear Algebra and it"s applications" e "Naval Operations Analysis" - matemática pura, aplicada às operações navais. No quadro branco junto à janela, estão notas soltas com números, equações, gráficos, curvas. À cabeça: covid-19.

Estamos no gabinete do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, 59 anos, que navegou 22 anos em submarinos e comandou o Delfim e o Barracuda. É o chefe da equipa de quatro militares que há quase dois meses estão a ajudar os hospitais públicos de Lisboa a enfrentar a escalada de internamentos de doentes covid e a revolucionar, pacificamente, toda a gestão de camas dedicadas à covid-19.