Alunos do profissional vão ter vagas específicas para entrar no superior já em 2020

São cada vez mais. Se no início do milénio eram pouco mais de 12 mil, no ano letivo transato havia 58 062 estudantes estrangeiros inscritos nas instituições de ensino superior portuguesas. Mas o governo quer intensificar a tendência. Até 2023, data do final da legislatura, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) espera que este número dobre para 116 mil, representando já cerca de 25% da totalidade de alunos nas universidades e politécnicos públicos. Este é um dos vários compromissos da atual legislatura assinados nesta sexta-feira no "Contrato para a legislatura com o Ensino Superior para 2019-2023", entre a tutela, as universidades e os politécnicos públicos.

Portugal é local de passagem para milhares de estudantes. Nos últimos quatro anos, aumentaram em 48%, fruto da validação do estatuto do estudante internacional, em 2014, a par do programa Estudar e Investigar em Portugal. Atualmente, já representam à volta de 13% da totalidade de estudantes no ensino superior português. Chegam principalmente de países como Brasil (16 mil), seguido de Angola (quatro mil), Espanha, Cabo Verde e Itália (os últimos com três mil).