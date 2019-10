José Rodrigues dos Santos gaba-se da investigação que realiza antes de escrever cada livro. O mais recente, Imortal, trata do domínio da internet sobre a humanidade e concretiza algumas das piores previsões que, por exemplo, Yuval Harari tem vindo a anunciar nos seus ensaios. O romance está pronto há mais de seis meses e nele pode ler-se que a Google sabe do aparecimento das epidemias de gripe antes das autoridades devido à recolha de dados pelo seu motor de busca. Curiosamente, na semana passada surgiu uma entrevista num jornal português em que uma cientista alertou para essa situação - sem ter lido Imortal.

O romance, repleto de conjeturas sobre o perigo da internet e, principalmente, da emergência da inteligência artificial, é um alerta para o que nos espera. Aliás, o autor põe na boca do seu protagonista e do amigo americano com quem divide a ação longas dissertações sobre um futuro para breve e o leitor fica consciente de para onde o mundo contemporâneo se encaminha, informações trabalhadas sobre estudos e situações reais ou muito próximas de acontecer.