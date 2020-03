Neste jornal, no texto de Paulo Pena sobre a crise financeira, ele cita Grégory Claeys, do Instituto Bruegel, em Bruxelas. Claeys é especialista de macroeconomia, mas o que me interessa, aqui, é o nome do instituto onde ele trabalha, um dos mais reputados think tanks europeus de economia. Que faz Bruegel, o pintor flamengo Pieter Bruegel, o Velho (1525-1569), na tabuleta de uma casa de homens de números?

Justamente é uma homenagem àquele cujo pincel simbolizou a entrada da gente comum na pintura europeia. Não a glorificação de santos e de reis, mas o inovador olhar sobre a vida e os costumes dos camponeses, os rituais, refeições, danças e jogos. Pieter Bruegel, o Velho, pintou a Europa dos homens e das mulheres comuns. Daí os pensadores da economia europeia atual terem prestado tributo ao colega pintor que os ensinou a olhar para quem ela serve, a economia.