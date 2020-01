10 de março de 2019. Um Boeing 737 Max da Ethiopian Airlines despenha-se poucos minutos depois de levantar voo do aeroporto de Adis Abeba e mata 157 pessoas. Cinco meses antes, em outubro de 2018, o mesmo modelo de avião da Lion Air tinha caído 13 minutos depois de descolar do aeroporto de Jacarta, provocando 189 mortos. Os dois acidentes com aviões da gigante aeronáutica norte-americana mataram 346 pessoas e desferiram um duro golpe na empresa e num modelo emblemático que sobrevoa o mundo há cerca de meio século. Como irá recuperar a empresa da falta de confiança da opinião pública e das reguladoras da aviação internacional? Que impactos têm a proibição dos 737 Max voarem e de centenas de aviões estarem estacionados sem serem entregues a quem os encomendou?

Nesta quarta-feira, 29 de janeiro, a empresa anuncia os resultados anuais e as respostas a estas questões deverão ser todas conhecidas. Já se sabe, pelos estilhaços no PIB norte-americano e contas dos primeiros nove meses de 2019, que as finanças da Boeing foram estrondosamente afetadas pela perda de confiança na segurança das aeronaves decorrentes deste dois acidentes aéreos - o que levou à proibição de voarem em 58 países e à suspensão do fabrico daquele modelo.