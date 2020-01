Avião ucraniano com 176 pessoas a bordo cai no Irão. Não há sobreviventes

Mais de 300 aviões Boeing 737 com peças "fabricadas de forma inapropriada"

A queda de um avião ucraniano perto da capital do Irão provocou esta quarta-feira a morte de todas as pessoas que seguiam a bordo, informaram as autoridades de emergência iranianas.

Pelo menos 176 pessoas, entre passageiros e tripulantes, seguiam a bordo do Boeing 737, que se despenhou pouco depois de descolar do aeroporto internacional Imam Khomeini, em Teerão.

"Das 176 pessoas que morreram, nove eram elementos da tripulação de voo e os outros eram passageiros. 70 eram homens, 81 mulheres e 15 crianças. Há 500 unidades médicas no local a recolher corpos", disse à agência noticiosa ISNA o vice-governador da província de Teerão, Mohammad Taghizadeh.

De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Vadym Prystaiko, o Boeing 737 transportava 82 cidadãos iranianos, 63 canadianos, 11 ucranianos, 10 suecos, três alemães e três britânicos.

Segundo agências internacionais, o avião da Ukraine International Airlines, que tinha como destino Kiev, caiu a cerca de 45 quilómetros a noroeste do aeroporto, num terreno agrícola a sudoeste de Teerão, para onde já foi mobilizada uma equipa de investigação.

As primeiras indicações disponibilizadas pelas autoridades iranianas apontaram para a existência de problemas mecânicos. "O avião pegou fogo depois de cair", disse Ali Khashani, porta-voz do aeroporto internacional Imam Khomeini.

O acidente ocorreu horas depois do lançamento de dezenas de mísseis iranianos contra duas bases em Ain Assad e Arbil, no Iraque, utilizadas pelo exército norte-americano, numa operação de vingança pela morte do general iraniano Qassem Soleimani.

O Boeing 737-800 é um avião a jato de curto a médio alcance. Milhares destas aeronaves são usadas por companhias aéreas em todo o mundo. A norte-americana de aviões disse no Twitter que está a recolher informações.

A companhia aérea ucraniana cujo avião caiu disse que o Boeing 737 foi construído em 2016 e verificado dois dias antes do acidente. "O avião foi fabricado em 2016 e foi recebido pela companhia aérea diretamente da fábrica da Boeing. O avião passou pela sua última manutenção técnica planeada a 6 de janeiro de 2020", informou a Ukraine International Airlines em comunicado.

Num dia em que o Irão atacou duas bases norte-americanas no Iraque, sinal da tensão crescente com os EUA, o presidente da Ucrânia já veio alertar avisa contra a especulação em torno da queda da aeronave. "Peço a todos que não especulem nem apresentem teorias não confirmadas sobre o acidente", escreveu Volodymyr Zelensky no Facebook, citado pela AFP.

O especialista em aviação Stephen Wright também duvida que não se tenha tratado de um acidente. "Há muita especulação pelo momento em que o avião caiu, mas acho que não é este o caso. O avião estava a subir na direção certa, o que significa que algo catastrófico aconteceu. Poderá ter sido uma bomba ou pode ter sido algum tipo de colapso catastrófico", afirmou, citado pela AFP, o professor de sistemas de aeronaves na Universidade de Tampere, na Finlândia, que disse que esta aeronave era bastante nova e não um dos modelos MAX associados a outros acidentes recentes.