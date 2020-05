Há uma luz ao fundo do túnel para que a NBA possa concluir a temporada 2019-20. E nessa luz, lá longe, já aparece a silhueta do... Mickey Mouse, que se prepara para receber em sua casa, a Disney World, em Orlando, o que falta disputar da época regular (259 jogos) e os playoffs daquela que é considerada a maior liga de basquetebol do mundo.

Os organizadores do campeonato estão em negociações avançadas com a Walt Disney Company para que aquele enorme parque de diversões da Florida se torne um autêntico bunker, onde ficariam instaladas todas as equipas da NBA em regime de isolamento. Na prática, a ideia é confinar jogadores, treinadores e todas as pessoas indispensáveis à realização dos jogos para que se encontre o campeão de 2020. O início desta maratona está pensado para o final de julho, mas o modelo a adotar está em estudo e ainda não reúne consenso.