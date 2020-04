"Os nossos heróis" na luta contra o covid em Nova Iorque

Virgínia, Isabel e Neomar são apenas três entre os muitos portugueses e luso-descendentes que estão, cada um com a sua arma, a travar uma luta contra o novo coronavírus nos Estados Unidos. São três dos "nossos heróis" que a página de Facebook New York Portuguese faz questão de homenagear, com caras, com a descrição do que fazem - muitos na área da saúde, outros em setores diferentes, mas também eles fundamentais para que os hospitais e o país continue a funcionar. "Quisemos dar rosto às pessoas que estão a trabalhar, para ter um impacto real", explica Isabelle Coelho-Marques, presidente emérita da New York PALC.

Todos estes imigrantes vivem no estado norte-americano de Nova Iorque, um dos mais afetados do país onde o número de infetados e de mortes atinge os valores mais graves do planeta - os Estados Unidos registavam no final deste domingo (hora portuguesa) quase um milhão de infetados e cerca de 55 mortes. Nova Iorque é o epicentro do novo coronavírus com 22 mil vítimas mortais e 300 mil casos.