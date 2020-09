O DN entrou, pela primeira vez, no covidário do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Por fora, a terceira versão da urgência covid-19 do maior hospital do país são contentores num parque de estacionamento. A dimensão engana. Lá dentro cabe muito: triagem, quartos (até de pressão negativa), ventiladores, uma sala de reanimação e outra de exames, todas as especialidades que forem precisas, disciplina e paixão.