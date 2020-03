O antigo líder do PSD (entre setembro de 2007 e junho de 2008) Luís Filipe Menezes analisa a resposta de Portugal à pandemia, lança alertas e deixa, nestas declarações ao DN, algumas questões que considera necessitarem de resposta. Frisa que a ministra da Saúde e a diretora-geral da DGS deviam estar mais bem preparadas em termos comunicacionais.

Tem estado muito ativo nas redes sociais, onde analisa a situação da pandemia. Onde erraram as autoridades na fase inicial de contágio no nosso país?

Agora apontar erros com acinte é um erro. Críticas construtivas e chamadas de atenção são legítimas, como são discordâncias pontuais. Mas com moderação. Toda a gente sabia muito pouco, sabe muito pouco sobre este vírus. Se tivéssemos começado desde o início a testar todas os doentes com patologia respiratória, se tivéssemos sido mais lestos a fazer stocks de proteção para os profissionais de saúde, se tivéssemos decretado mais cedo contenção, talvez assim nos aproximássemos mais dos resultados de países como Singapura, Japão ou Taiwan. Talvez...