Covid-19 preocupa a Europa. Primeiro caso confirmado em Madrid

O novo coronavírus já afetou mais de 80 mil pessoas em todo o mundo e se a esmagadora maioria dos casos continua a localizar-se na China, o surto do Covid-19 em Itália está a deixar a Europa em estado de alerta.

A Itália regista 322 casos confirmados e 11 mortes em resultado do coronavírus. Mas Espanha também viu duplicar no dia de ontem o número de casos que deram positivo - são agora sete, com três novos casos conhecidos ao longo desta terça-feira, primeiro na Catalunha, depois em Valência e, já à noite, um novo infetado em Madrid. Não é conhecida a situação do paciente internado na Comunidade Valenciana, mas nos outros dois casos trata-se de pessoas que chegaram recentemente de Milão.

Em Portugal não há casos identificados de coronavírus. Entre os 17 casos suspeitos, 16 deram negativo - a última situação suspeita tratou-se de um doente que foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, cujas análises laboratoriais deram negativo, de acordo com um comunicado da Direção-Geral da Saúde emitido na noite de terça-feira. Não são ainda conhecidos os resultados das análises de um paciente que está internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa - é o 17.º caso suspeito, um português acabado de chegar de Milão. Este é, aliás, um traço comum aos últimos quatro doentes suspeitos de estarem contaminados, que foram hospitalizados depois de viajarem de Milão para Portugal.

Nesta altura só é conhecido o caso de um português infetado com o Covid-19. Adriano Maranhão, que estava no navio de cruzeiros Diamond Princess, atracado há vários dias no porto japonês de Yokohama, chegou ao hospital da cidade de Okazaki, no Japão, depois de uma viagem de autocarro de sete horas. Segundo a mulher, Emanuelle Maranhão, em declarações à agência Lusa, o português estava então sem febre e aguarda a realização de novos exames.

Já entre os cerca de mil turistas que estão retidos num hotel em Tenerife, nas ilhas Canárias, não há portugueses, garantiu à agência Lusa fonte oficial do governo português. A unidade hoteleira foi colocada em isolamento depois de um hóspede italiano proveniente da região da Lombardia ter dado positivo nas análises ao coronavírus.

Ao longo do dia de ontem, mais quatro países registaram pela primeira vez casos de infeção pelo Covid-19: Suíça, Áustria, Croácia e Argélia.

Na Europa, a Alemanha regista 16 casos, o Reino Unido 13 e a França 12. Às 20.30 de ontem, estes eram os números dos países mais afetados, divulgados pelas autoridades de saúde:

- China continental: 77 658 casos (a maior parte dos quais na província central de Hubei), 2663 mortes

- Coreia do Sul: 977 casos, 11 mortes

- Japão: 860 casos, incluindo 691 num navio de cruzeiro atracado no porto de Yokohama, 4 mortes

- Itália: 322 casos, 11 mortes

- Irão: 95 casos, 15 mortes

- Hong Kong: 81 casos, 2 mortes

Fechar fronteiras? "É impossível"

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu ontem que o novo coronavírus pode transformar-se num "problema europeu", dado o aumento de casos em Itália.

"Temos noção de que há aqui um problema que pode converter-se num problema europeu, porque a Itália não descobriu ainda a fonte, a origem, da cadeia que chega agora a muitas localidades, e não descobrindo, com a circulação que existe sobretudo para os países vizinhos em termos de fronteiras da Itália, isto acaba por ir parar um pouco a toda a Europa, a uma parte significativa da Europa", disse o Presidente, rejeitando, no entanto, um cenário de fecho de fronteiras. "Isso é impossível, fechar fronteiras. Todos nós sabemos que as pessoas circulam de tal maneira na Europa, que há tantos pontos de passagem por terra - não estou a dizer por mar ou por ar - mas por terra, que é muito difícil fechar fronteiras", sustentou o Presidente da República.

Mas a questão foi abordada nesta terça-feira num encontro ministerial entre os países que têm fronteira com a Itália. Todos "se comprometeram a manter as suas fronteiras abertas", anunciou o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, considerando que o encerramento das fronteiras "seria um erro e [uma medida] desproporcional".

O encontro juntou a Itália, a França, a Suíça, a Áustria, a Croácia e a Alemanha, bem como representantes da União Europeia. Os ministros presentes decidiram "avaliar caso a caso" o possível cancelamento de grandes eventos, refere um comunicado conjunto emitido após a reunião.

O mundo "não está pronto"

O especialista que liderou a equipa da Organização Mundial de Saúde (OMS) enviada à China disse nesta terça-feira que o mundo "simplesmente não está pronto" para enfrentar uma epidemia do Covid-19.

"Devemos estar prontos para gerir isto a uma grande escala, e isso deve ser feito rapidamente", mas o mundo "simplesmente não está pronto", disse Bruce Aylward em conferência de imprensa, em Genebra, referindo-se à possibilidade de se verificar uma pandemia do novo coronavírus. "Não estamos prontos como deveríamos", tanto do ponto de vista "psicológico" quanto "material", acrescentou.

O médico canadiano especialista em emergência que no âmbito da missão da OMS à China visitou várias cidades e províncias, incluindo Wuhan - a cidade-berço do coronavírus -, saudou o trabalho desenvolvido por Pequim para conter a doença. "Se tiver Covid-19, quero ser tratado na China", disse Bruce Aylward.

Grandes eventos desportivos em suspenso

Num ano de grandes eventos desportivos - o Euro 2020, entre o final de junho e o início de julho, e os jogos Olímpicos, de 24 de julho a 9 de agosto - os responsáveis começam a dar sinais de preocupação. Michele Uva, membro do Comité Executivo da UEFA, veio sublinhar nesta terça-feira que aquele organismo está a acompanhar o evoluir da situação. "Estamos numa fase de espera. Estamos a monitorizar país a país, e o futebol tem de seguir as ordens de cada país", afirmou, em declarações à televisão pública italiana, RAI, sublinhando que o Europeu só não se realizará se a situação "ficar pior".

Dick Pound, o mais antigo membro da direção do Comité Olímpico Internacional (COI), admite a possibilidade de os Jogos não se realizarem se a situação piorar. "Neste momento as indicações que temos é de que os Jogos vão realizar-se, mas não vamos mandar ninguém para uma pandemia", disse em entrevista à agência Associated Press (AP), sem afastar cenários mais drásticos. "Estaremos provavelmente na iminência de um cancelamento dos Jogos se em maio o coronavírus estiver incontrolável. Esta é uma nova guerra que temos de enfrentar. No espaço de três meses vamos ter de questionar se existem condições suficientes de confiança para as pessoas viajarem para Tóquio", afirmou o responsável do COI, sublinhando que a decisão terá de ser tomada até dois meses antes do início dos Jogos Olímpicos, altura em que é posta em marcha toda a organização do evento.

Mas o coronavírus está já a ter repercussões neste campo: em Itália, jogos de várias modalidades - caso do futebol e do basquetebol, por exemplo - foram suspensos ou serão jogados à porta fechada para evitar o risco de propagação da doença.