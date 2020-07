Quando foi cabeça-de-lista às últimas eleições europeias pelo Aliança disse que só a solidariedade salvará a Europa. Neste acordo do Conselho Europeu, nomeadamente no Fundo para a Recuperação Económica, houve essa solidariedade?

É uma pergunta com uma resposta complexa. Se é verdade que este pacote responde às necessidades imediatas da Europa também houve egoísmos nacionais. Se este Conselho Europeu tivesse corrido mal, se até ao final do mês não tivesse havido uma resposta com o mínimo que era exigível, não tenho dúvida que os próximos meses seriam de grande turbulência e até de desagregação do processo europeu. Mas nós olhamos para a União Europeia e esperamos que venham as respostas para os nossos problemas, esquecendo que não é só um jogo de dar e receber. .Este processo europeu é muito mais do que isso e que sem a sua existência nada disto aconteceria. Hoje estaríamos a pedir ajuda não sei a quem. Esta é uma boa resposta, é uma revolução também. Mas a solidariedade aqui não existiu, existiu um conjunto de interesses nacionais a procurar encontrar uma plataforma possível, essa plataforma foi encontrada, mas à custa de uma ambição inicial do projeto da Comissão. Agora eu mantenho aquilo que disse, a Europa sem solidariedade não sobrevive. Do ponto de vista funcional esta resposta garante a sobrevivência da União Europeia, a longo prazo é preciso muito mais. Há muitas pontas soltas, e o processo pode desabar, como por exemplo saber como este novo pacote e estes novos recursos financeiros que a UE vai buscar aos mercados e tudo isso tem de ser resolvido. E como? Com solidariedade europeia e com a consciência que o projeto europeu é de interesse comum.

