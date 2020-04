Oceanário de Lisboa. "Faz falta os uaus dos visitantes"

Quando entra para trabalhar no Oceanário de Lisboa, Teresa Pina também mergulha no silêncio dos aquários, agora que a pandemia obrigou a que se encerrassem as portas. "Faz falta a admiração das pessoas quando veem os aquários. Faz falta o "uau!" dos visitantes quando veem os tubarões, as raias... O burburinho da felicidade."

Há 13 anos que a bióloga trabalha no Oceanário, sempre ligada ao departamento de educação, área de onde vem uma fatia significativa dos visitantes. Agora os habitantes não têm a sua tranquilidade perturbada - se é que alguma vez se perturbam - com a presença humana. Até podem sentir falta, como Teresa. "Faltam as pessoas, fazem falta as suas reações a esta experiência especial que é uma visita ao Oceanário."