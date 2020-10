Donald Trump em comício na Pensilvânia. O candidato republicano deverá apresentar a renovação do Novo START como um sucesso.

Com a pandemia a aumentar todos os diasos custos em vidas e na economia dos Estados Unidos, Donald Trump e a sua campanha tentam mobilizar o eleitorado com o maior número de comícios protagonizados pelo candidato em aeroportos de estados considerados decisivos, como a Pensilvânia.

Na política interna, Trump pode gabar-se, com a nomeação para o Supremo Tribunal da juíza conservadora Amy Coney Barrett, a ser confirmada pelo Senado, de ter indicado um número recorde de três juízes para a mais alta instância judicial, e com isso deixa o Supremo com uma sólida maioria conservadora.