Se a época de ouro da animação de Hollywood já está dar as últimas, os estúdios Laika, especializados na técnica stop motion, em que se filmam bonecos com a ajuda dos efeitos digitais, não dão tréguas à qualidade. Este novo Mr. Link, realizado pelo britânico Chris Butler, é uma outra pequena joia, mesmo estando a léguas do anterior, Kubo e as Duas Cordas, de Travis Knight, o patrão da casa.

Mas quem é este senhor? Um simpático abominável homem da floresta, gigante e coberto de pelos. Além da simpatia, Mr. Link é inteligente e cavalheiresco. O seu sonho é apenas um: descobrir mais seres da sua raça, nem que para isso tenha de viajar até ao Oriente, nomeadamente às montanhas do Shangri-La, onde poderão estar outros seres como ele, neste caso os "abomináveis homens da neve". Mas Mr. Link ganha um amigo de peso, o explorador inglês Sir Lionel Frost, e a sua amiga latina Adelina, uma aventureira com causa feminista. Mas porque Link é autêntico e não tem preconceitos de género, tem outro desejo: quer ser chamado de Susan...