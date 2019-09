Da sua própria experiência como viajante, é possível dizer a alguém numa pequena cidade da China ou numa aldeia em África que não podem consumir, que não é bom para o planeta se começarem a comprar bens? É justo e as pessoas compreenderão isto?

Se fala sobre uma pequena aldeia, eis a diferença: algumas pequenas aldeias já estão conectadas ao mundo, têm internet. Portanto, há uma diferença entre uma pequena aldeia, digamos, no Congo ou na China rural e talvez outra pequena aldeia, que tem internet. Eu estive no México no ano passado numa pequena aldeia e não havia wi-fi. Não há dinheiro, as pessoas usam troca direta. Essas pessoas nem vão aos Estados Unidos, elas vão quando muito à Cidade do México para obter algum dinheiro e depois voltar. Por isso não há internet, não há dinheiro vivo. Tudo muito antiquado, quase medieval. Mas algumas pequenas aldeias, na África, na Índia, na China, têm internet, estão conectadas e, essas sim, sabem o que está a acontecer... A grande distinção é entre pessoas que estão conectadas e pessoas que não estão. As que estão conectadas compreendem que o mundo está a mudar. Se não tens internet, é tudo hermeticamente selado, sempre foi desta maneira, sempre será desta maneira. Não há conceção de mudança, a internet introduz o conceito de mudança, transformação e por isso as pessoas querem transformar-se a si mesmas.

Querem ser como a Europa, querem consumir as mesmas coisas que o mundo rico?

Vou dar-lhe um exemplo: muitos missionários foram para África, quando eu estava lá, e costumavam dizer que "bem, eu falo com as pessoas e elas querem sair, elas querem coisas, porquê?" e eu dizia que "elas não estão a olhar para a tua Bíblia, elas estão a olhar para o teu relógio, a olhar para a tua camisa, a olhar para os teus sapatos. E você diz "Jesus é a resposta, reze, vá para o céu", eles querem é o seu relógio, "eu quero esses sapatos, eu gosto dessa camisa". Por isso é fundamentalmente subversivo ir com sapatos, camisa, relógio que imediatamente introduzem este conceito de bens materiais, eles querem isso. Por isso, a internet é assim também, as pessoas veem essas coisas e pensam "Como posso obter essas coisas?". E então, o descontentamento no mundo é atribuível a, penso, estar conectado. E talvez haja montes de coisas positivas também, liberdade de informação, por exemplo. Mas mais do que tudo faz as pessoas pensar: "Eu quero uma vida diferente, eu quero as suas coisas.". Eu costumava dizer às pessoas quando estava em África "Quando eu sair pode ficar com o meu trabalho". E elas diziam "Eu não quero ser um professor com o pequeno salário da escola, eu quero ir para a cidade". E eu perguntava "Porquê?" "Os americanos gostam do mato, querem ir para o mato e ensinar, eles não querem dinheiro, querem fazer isso, mas eu não quero fazer isso." Portanto, se houve um falhanço, o falhanço foi que nós nunca convencemos, nunca inspirámos as pessoas a fazer estes trabalhos, apenas as inspirámos a sair.