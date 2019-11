As escadarias do Parlamento já tiveram segurança reforçada noutras manifestações de polícias.

Poucas manifestações de polícias mereceram tanta atenção e preocupação da parte das autoridades como a que se vai realizar nesta quinta-feira. Apesar de organizada pelas duas maiores estruturas sindicais da PSP e da GNR, o nível de risco agravou-se com a adesão do Movimento Zero, uma estrutura de polícias anónimos, que tem atraído apoiantes ligados à extrema-direita entre os mais de 53 mil seguidores no Facebook.

No comando da PSP de Lisboa, o planeamento da operação para esta manifestação, que teve início no Marquês de Pombal, começou a ser pensado há várias semanas. Todo o efetivo do Corpo de Intervenção e das Equipas de Intervenção Rápida ficou sem folgas e férias neste dia para reforçar o policiamento.