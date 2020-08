Pete Davidson, comediante da novíssima geração, é o coargumentista da comédia de afetos O Rei de Staten Island, o novo filme de Judd Appatow, um dos reis da comédia de Hollywood. O realizador de Virgem aos 40 Anos e Gente Gira pega na própria experiência traumática do comediante, alguém que perdeu o pai bombeiro no 11 de Setembro, para construir uma teia dramática e cómica sobre as responsabilidades de um jovem adulto em Staten Island.

Um conto sobre novos Peter Pans em tempos de millennials feito com uma doçura que é mais amarga do que se poderia supor. The King of Staten Island é cinema de autor disfarçado de comédia juvenil e é sobretudo o primeiro grande cartão-de-visita de Davidson, humorista que singrou na televisão americana em programas como o SNL e o late night de Jimmy Kimmell. Mas para além de Davidson há uma mão-cheia de novos rostos da comédia de Hollywood...