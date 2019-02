"Eles têm pistolas, nós temos telemóveis. Mas devemos ver o filme todo"

A solo, nas diversas parcerias em que participa ou com os seus Orelha Negra, Samuel Mira veste com orgulho duas camisolas, a do hip hop e a de Chelas, bairro onde nasceu há 39 anos.

Dos primeiros anos Sam the Kid combateu a timidez, habituou-se a que aspirantes a rappers lhe fossem bater à porta e aos pedidos de ajuda para discos alheios. Entre a produção e as rimas, diz que são sempre os seus projetos a solo que ficam para trás, mas garante que tem o segundo disco instrumental quase pronto e que um dia lançará o sucessor de Pratica(mente), o seu disco de maior sucesso, que planeia reeditar em vinil, mas sem excessos. "Não gosto que me cobrem mais por serem edições raras, com extras, e não vou fazer isso. Quero é que as pessoas tenham acesso à minha música", diz.