É um dos romances mais emocionais que o escritor moçambicano publicou na sua carreira. Chama-se O Mapeador de Ausências e o cenário principal é o ano de 1973, do qual Mia Couto descreve o massacre de Inhaminga perpetrado pelas forças armadas portuguesas. Em paralelo, narra a ida do filho do protagonista à cidade da Beira, onde é apanhado pela tragédia provocada pelo ciclone Idai, que no ano passado destruiu esta região.

É uma narrativa onde muitas vezes Mia Couto parece ter-se resguardado de alguma raiva perante um passado, mesmo que o escritor negue este posicionamento: "Raiva? Não, não existe raiva. Quem tem raiva é porque não entendeu e tem medo de se perceber a si mesmo. Não tenho raiva desse passado. Quero apenas que ele não seja esquecido. Para que não regresse nunca mais."