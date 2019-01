Polícia húngara divulga fotos da detenção do hacker que terá roubado mails do Benfica

"Caso Rui Pinto nos demonstre que a sua motivação foi tão generosa como os seus advogados fazem crer, a lei de proteção de testemunhas prevê que possa beneficiar do estatuto de arrependido, sendo protegido pelas autoridades e podendo ver a sua pena atenuada", afirmou ao DN uma fonte judicial que acompanha o processo.

A defesa do ciberpirata, detido nesta quarta-feira na Hungria suspeito de crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo, revelou que Rui Pinto está ligado ao Football Leaks - que tem divulgado informação sobre os negócios sujos do futebol em toda a Europa - e que "as autoridades portuguesas (...) ter-se-ão precipitado na detenção do seu cliente".