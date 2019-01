Ana Gomes reage a detenção de "jovem hacker que denunciou corrupção"

Advogados do hacker assumem autoria de Football Leaks

Polícia húngara divulga fotos da detenção do hacker que terá roubado mails do Benfica

Ana Gomes escreveu esta quinta-feira à tarde um tweet onde partilha a notícia de que a polícia húngara publicou imagens da detenção de um cidadão português, de 30 anos, que alegadamente será Rui Pinto, pela autoria de crimes informáticos, nomeadamente o roubo dos e-mails do Benfica.

No tweet, a eurodeputada socialista dá conta que um "jovem hacker português que expôs a corrupção e outros negócios sujos do mundo do futebol (nomeadamente #Benfica) foi detido na Hungria e será extraditado para Portugal. É um cyberpirata ou um whistleblower [denunciante]?", questiona Ana Gomes.

O tweet já foi partilhado 70 vezes e conta com quase 50 reações, muitas delas críticas ao texto da eurodeputada.

A definição usada pela eurodeputada foi "whistleblower" (um denunciante no bom sentido) e um dos internautas respondeu ao tweet com o seguinte comentário:

A definição de "whistleblower" não é normalmente associada a extorsão. Estou surpreendido que uma diplomata experiente não entenda o conceito. Digo: vamos abraçar a transparência e também expor os e-mails do Porto & Sporting. E já que aqui estamos, porque não também o dos políticos? Concorda?", lê-se no tweet de alguém que assina Prof. Bananas.