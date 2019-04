É o primeiro papel de protagonista no cinema português da atriz Benedita Pereira. O filme chama-se Quero-te Tanto e é realizado por Vicente Alves do Ó, nesta semana com estreia bem mediática em todo o país. Uma história de um casal apaixonado posto na prisão pela justiça portuguesa depois de assaltar a caixa-forte das raspadinhas. Após uma experiência nos EUA e do brilharete na série Versailles, Benny, como é conhecida no meio, mostra os seus dotes no humor nonsense.

Estamos numa altura em que todas as semanas chegam às salas filmes portugueses, mas poucos - talvez com a exceção de Snu - têm feito números de espectadores razoáveis. Acredita que esta comédia pode funcionar?

As pessoas vão ter de se habituar. Este ano é uma exceção, antes não havia tanto cinema português. A grande questão é que cada filme tem de ser muito bem promovido.