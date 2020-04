Trump diz que autoridade do presidente "é total". Governadores não concordam

O diretor da OMS Tedros Adhanom encontrou-se em Pequim com o president chinês Xi Jinping no dia 28 de janeiro.

O país mais atingido pelo novo coronavírus e um dos países que controlaram melhor a pandemia coincidem na crítica à Organização Mundial de Saúde (OMS). Os Estados Unidos, pela voz do seu presidente Donald Trump, juntaram-se aos reparos do governo de Taipé à gestão do covid-19 por parte da OMS.

O presidente dos EUA tem sido criticado pela forma errática como tem enfrentado a pandemia.