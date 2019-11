O despacho de acusação do processo de roubo das pistolas Glock e respetivas munições, que foram furtadas por um polícia do armeiro da PSP, durante o ano de 2017, revela que este negócio tinha como intermediários João Paulino e António Laranginha - dois dos 12 acusados neste processo, e também os principais suspeitos do assalto aos paióis de Tancos.

O despacho de acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) indica que as armas iriam sair do país, em direção à Guiné Bissau, camufladas em caixas de ovos exportadas para Bissau por um empresário avícola de Ansião (a mesma localidade onde residia Paulino). Segundo o MP, este empresário, Manuel das Neves, "tem uma rede de contactos na Guiné-Bissau, também no mercado negro da venda de armas".