Com o número de infetados pelo novo coronavírus 2019-nCoV a aumentar - ultrapassavam ontem os 31 mil, quase todos na China -, embora a taxa de crescimento dos novos casos pareça estar agora em abrandamento, a grande novidade sobre o vírus veio ontem da ciência. Segundo a Universidade de Agricultura do Sul da China, tudo aponta para que o animal intermediário do vírus, na sua passagem para o ser humano, tenha sido o pangolim, um pequeno mamífero em risco de extinção, que em algumas regiões da China não escapa ao destino de iguaria. O estudo da universidade chinesa mostra que o genoma dos coronavírus identificados nos pangolins é 99% idêntico ao dos coronavírus que se encontram nos doentes com a nova pneumonia de Wuhan.

A novidade não colheu no entanto um entusiasmo unânime entre os cientistas. Manda a prudência, dizem, que a informação seja confirmada pela verificação dos dados genómicos, que ainda não foram disponibilizados.