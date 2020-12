Da sua experiência como diplomata, de andanças pelo mundo, houve algum momento em que encontrasse uma situação a envolver a língua portuguesa que o surpreendesse?

Não de surpresa, no sentido em que fui diplomata em dois países de língua oficial portuguesa, Timor e Angola, e depois andei por três países de língua espanhola, que, por causa das cidades onde vivi, costumo dizer que são os meus três B (Barcelona, Bogotá e Buenos Aires). Em Timor encontrei uma coisa impressionante, que é o valor de uma língua como reafirmação da identidade nacional, muito mais do que cultural. A língua fazia parte do plano deles para a identidade nacional. E assisti também em Timor à grande pressão de outras potências para que a língua oficial não fosse o português. Timor está ali ensanduichado entre o bahasa indonésio e o inglês da Austrália e fui testemunha da força da língua portuguesa, política e não só, cultural, para reafirmação dos valores e da identidade nacional daquele povo.

Na liderança da independência, Xanana Gusmão, José Ramos-Horta, Mari Alkatiri, todos eles falavam português.

Falavam e faziam questão disso, mesmo para demonstrarem na região que eram diferentes e a sua manifestação de soberania passava muito por falar a língua portuguesa. Tive muito mais do que uma experiência de irmandade com os timorenses porque foi aquela admiração de uma pessoa agarrar na língua como instrumento de identidade nacional e soberania. E há muito poucos casos no mundo e eu tive a sorte como diplomata de assistir a isso, e Timor estava muito pressionado para ter outra língua oficial, sobretudo o inglês. O português ali, sabe Deus as dificuldades que teve para se reafirmar porque tínhamos perdido duas gerações, com a invasão indonésia, de pessoas que não falavam português, e ainda hoje aqui no Camões continuamos como prioridade de política externa a fazer investimento do português em Timor.