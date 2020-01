As crianças do 'califado' e o 'plano avestruz' do Governo português

best of dn 2019

No campo de refugiados em Al-Hol, Síria, estão milhares de mulheres e filhos de terroristas do Daesh que foram capturadas pelas Forças Democráticas da Síria, entre as quais familiares dos jihadistas portuguesas.

A investigação da Polícia Judiciária (PJ) aos oito portugueses suspeitos de terrorismo no serviço do autodenominado Estado Islâmico revelou também que, pelo menos, quatro das suas mulheres são perigosas e podem constituir uma ameaça à segurança pública. A PJ considera que foram recolhidas provas suficientes que demonstram a participação consciente destas mulheres nas atividades terroristas do califado e decidiu, juntamente com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), abrir um inquérito criminal para investigar estas suspeitas.

Em dezembro último, o DCIAP acusou os três irmãos Costa (Celso, Edgar e Rómulo), Nero Saraiva, Fábio Poças, Sandro Marques e os irmãos Sadjo e Cassimo Turé, todos de nacionalidade portuguesa, pelos crimes de adesão e apoio a organização terrorista, recrutamento para terrorismo internacional e financiamento de terrorismo.