Foi uma das primeiras batalhas do governo na Educação e a verdade é que três anos depois muito mudou no panorama dos contratos de associação. Dados acabados de publicar pela Direção-Geral da Administração Escolar (Ministério da Educação) mostram que no ano civil de 2018 foram pagos cerca de 65 milhões de euros a 67 colégios que supostamente servem zonas com pouca cobertura de escolas públicas. É menos de metade do que era transferido para o privado quando o governo tomou posse, e neste ano será ainda menos. Pelo menos 11 colégios não resistiram a este grande corte de turmas apoiadas, segundo contas feitas pelas associações que os representam, e muitos outros podem ainda fechar portas. "Revoltante", dizem os representantes do privado; "foi o mercado a falar", contra-argumenta o governo.

O corte nas transferências do Estado é evidente. No total do ano letivo 2017-2018 (que abrange dois anos civis) terão sido pagos 72 milhões, para apoiar quase 900 turmas. Para este ano letivo, o ministério conta transferir ainda menos, 52 milhões para menos de 650 turmas de 58 colégios. Feitas as contas em jeito de balanço de legislatura, num retrato a pinceladas largas equivale a dizer que as transferências para o privado nesta área e as turmas apoiadas passaram para perto de um terço do que existia quando o governo tomou posse (2015-2016: 1684 turmas, quase 140 milhões de euros, 79 colégios financiados). O Estado paga 80 500 euros por cada turma.