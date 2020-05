O estado de emergência está a chegar ao fim. Aos poucos, a sociedade vai voltar ao trabalho, às escolas, ao convívio e ao consumo, mas se a situação se agravar voltamos ao confinamento. É preciso conter o vírus. Os portugueses aguentam mais tempo de isolamento? Que consequências teria esta decisão na saúde mental dos cidadãos? As consequências económicas não seriam agravadas? A pergunta surge: e agora? Ficamos em casa ou agimos inteligentemente e adaptamo-nos? Constantino Sakellarides defende que a reabertura tem de ser pensada seriamente, implica mudanças. Até porque as epidemias vão continuar a existir e há que aprender com o que estamos a viver. "Esta é a oportunidade de criar uma consciência mais coletiva, mais informada e colaborativa. É a forma de se encarar o futuro", diz. É sobre esta perspetiva que fala ao DN sobre a ameaça covid-19, de como estamos a lidar com ela e do futuro.

O mundo tem de preparar, organizar e interagir mais para se poder enfrentar novas epidemias. © Gerardo Santos - Global Imagens