Neste dia 1 de outubro os olhos do mundo voltam-se para Pequim, onde decorrem as cerimónias comemorativas do 70.º aniversário do estabelecimento da República Popular da China (RPC). Ao assinalar 70 anos, a RPC ultrapassa os 69 anos de existência da União Soviética enquanto estado e aproxima-se dos 73 anos sobre a Revolução Bolchevique de 1917. No menu das comemorações, o prato forte será um muito aguardada desfile militar, a par das palavras do presidente Xi Jinping e do fogo-de-artifício.

Wang Xiaohui, vice-diretor do departamento de publicidade do Partido Comunista da China (PPC), anunciou que mais de cem mil cidadãos vão participar num desfile comemorativo, ao passo que 30 mil individualidades foram convidadas para testemunhar a parada militar, entre as quais estarão "1500 trabalhadores e funcionários públicos-modelo".