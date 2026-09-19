Nuno Melo quer CDS “solidário, competente e autónomo”

A rentrée política que o CDS-PP tem marcada para a tarde de sábado, 19 de setembro, em Albergaria-a-Velha, município do distrito de Aveiro que é um dos redutos autárquicos dos centristas, vai servir para Nuno Melo defender a relevância do partido que lidera como sendo “solidário na coligação, competente no Governo e autónomo nos temas que o acordo da AD prevê”.Reeleito para a liderança dos centristas este ano, após ouvir acusações de ter diluído o partido na coligação com o PSD, que permitiu o regresso à Assembleia da República e leva a que integre os governos regionais dos Açores e Madeira, tal como o executivo de dezenas de câmaras, Nuno Melo vai referir-se a estudos que apontam a possibilidade de o CDS-PP eleger “sete ou oito deputados” se voltar a ir a votos sozinho. “O CDS é um partido institucionalista, que pretende melhorar o regime e recusa uma tendência perigosa e preocupante nas relações entre os principais agentes políticos, que nos deveria fazer refletir a todos. Mantém linhas, que são de princípio, no comportamento com os outros partidos, no debate público, no contraste de ideias, sempre normal em democracia, e na defesa da verdade”, defende Nuno Melo, garantindo que o seu partido recusará sempre “um certo clima da selva para o qual o radicalismo mais ou menos recente tem trazido o debate público”.A autonomia do grupo parlamentar liderado por Paulo Núncio, patente na apresentação de propostas diferentes do PSD em temas como a utilização de bandeiras em edifícios públicos, servirá de mote para anunciar em Albergaria-a-Velha medidas para a área da Educação, sem deixar de apoiar o Governo que integra, prometendo “uma avaliação crítica” à moção de censura apresentada pelo Chega e às posições da oposição em diversas áreas. Para o também ministro da Defesa Nacional, pasta que ocupa desde 2024, é importante fazer “um balanço positivo do Governo nos planos económico, financeiro e social”, e ainda na área das migrações. E realçar o contributo dos centristas, que têm Álvaro Castello Branco e Telmo Correia como secretários de Estado da Defesa e Administração Interna. “Parece-me evidente que o CDS, nas pastas que ocupa, é também tributário de algumas das principais decisões que vão sendo tomadas em sede de Conselho de Ministros”, diz Nuno Melo, que irá defender na rentrée centrista que “Portugal está muito melhor” graças ao Governo que o seu partido integra, com a economia a crescer, a dívida pública a reduzir-se e a obtenção de dois superávites. “Fomos um dos poucos países da União Europeia que o conseguiram”, realçou.A nível interno, o líder centrista vai igualmente centrar-se no que considera ter sido o renascimento do seu partido, “quando grande parte dos comentadores antecipavam antecipava que o CDS desapareceria”. Um balanço positivo que também incluirá referências à “reestruturação financeira de um partido que tinha perdido a representação parlamentar, e tinha constrangimentos assinaláveis”.Além da evocação do antigo líder parlamentar e vice-presidente da Assembleia da República, Narana Coissoró, falecido há poucas semanas, estão previstas mais intervenções na rentrée, marcada para as 17h00 de sábado, na Praça Dona Teresa. Incluindo a da presidente da Juventude Popular, Catarina Marinho, que além das preocupações das novas gerações vai falar do processo de revisão constitucional, e a do presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, Carlos Coelho, “anfitrião” que foi um dos protagonistas dos resultados positivos do CDS-PP nas autárquicas de 2025, nas quais manteve as seis câmaras que detinha e elegeu mais um presidente indicado pelo partido, em listas conjuntas com o PSD, para a Câmara da Meda..Nuno Melo fica perto da unanimidade e avisa PSD que o CDS “quer ser maior no futuro”