Nuno Melo é presidente do CDS-PP desde 2022.
Nuno Melo é presidente do CDS-PP desde 2022.António Pedro Santos / Lusa
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Nuno Melo quer CDS “solidário, competente e autónomo”

Líder centrista vai defender esta tarde a governação da AD, mas também salientar a relevância de um partido que “quer melhorar o regime”.
Leonardo Ralha
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