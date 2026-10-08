Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 9 de outubro

O regresso das Superbikes ao Estoril é o grande destaque do DN Sport:14 anos depois, Miguel Oliveira volta a correr no Estoril: “Espero um fim de semana muito especial”Piloto português regressa a casa, agora numa Superbike e apostado em mostrar que vale mais do que o atual 12.º lugar que ocupa no Mundial. CEO do Autódromo fala ao DN sobre o futuro do circuito.Anda se destaca, o futebol:Braga-Sporting. Jogo grande na pedreira tem Carlos Vicens e Rui Borges sob pressão no regresso da I liga Descarregue o suplemento na íntegra aqui:.Veja a "primeira" em detalhe: