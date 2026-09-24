Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 25 de setembro

"Bomba de Félix garante estreia vitoriosa a Jorge Jesus". Esta é a manchete do DN Sport desta sexta-feira. Portugal venceu o País de Gales, por 1-0, em Alvalade, no primeiro jogo do novo selecionador, decidido ainda na 1.ª parte com um disparo de fora da área do jogador do Al-Nassr. Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN Sport:.Outros destaques:Portugal ataca título mundial de ciclismo com "uma das melhores equipas de sempre"Último na ‘Premier League’. 366 milhões de euros em reforços não acabam com a crise do TottenhamTriatlo. Vasco Vilaça aponta ao ouro mundial na hora de todas as decisões. Dinis Ferreira ganhou prata nos juniores