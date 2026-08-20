Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 21 de agosto

O mercado de futebol é o grande destaque do DN Sport desta semana:Mora deixa Dragão. Quando a tática bate o talento e o obriga a sairVenda do jovem de 19 anos à Roma vale, para já, 25 milhões ao FC Porto e é percetível no Dragão que Mora poderá subir de rendimento em Itália. Rigidez no modelo de jogo de Farioli apagou espaço que teve em 2024/25. Como no passado, noutras paragens, aconteceu a Bernardo Silva e Renato Veiga. Luís Martins vê falha no treinador portista. Álvaro Magalhães entende que faltou humildade ao atleta para se adaptar.Já os outros destaques são:Comitiva recorde. Inês Barros e Leonardo Anastácio levam a bandeira de Portugal na abertura dos Jogos do Mediterrâneo Salah lidera. Capitais próprios, patrocínios e salários isentos de impostos motivam ‘chuva de estrelas’ na TurquiaVolta a Espanha. Pogacar vai pedalar para a história com João Almeida ainda à procura da sua melhor forma física Descarregue no link abaixo o suplemento:.Veja a "primeira" em detalhe: