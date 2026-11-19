A Taça de Portugal é o grande destaque do DN Sport desta semana:União da Serra, um clube especial nascido numa noite de tempestade para reunir a comunidadeModesto clube de Santa Catarina da Serra (Leiria) fundado em 1976 enfrenta este sábado o Sporting (18h00), na quarta eliminatória da prova rainha do futebol português. Café-secretaria do clube une comunidade em torno da equipa desde o presidente ao sócio n.º 1 e ao cobrador de quotas. Também se sublinha o MotoGP:Marc MÁRQUEZ quer ultrapassar Rossi e igualar Agostini em Portugal, relançando a questão sobre quem é o maior campeão de sempreDescarregue no link abaixo o suplemento na íntegra:.Veja a "primeira" em detalhe: