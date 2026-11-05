Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 06 de novembro

CR7 é o grande destaque, incontornável, do DN Sport desta semana:Ronaldo quer casar golo 1000 com 42.º aniversário e Al-Nassr é agora a via exclusivaO avançado português tem 985 golos marcados, estando a 15 do objetivo. Com 9 a 10 jogos oficiais até final do ano, CR7 teria de superar a média de golos atual (0,69) para fazer história ainda em 2026. O DN sabe que o jogador gostaria que acontecesse em fevereiro de 2027, quando no dia 5 desse mês completar 42 anos. Depois de anunciar o adeus à seleção nacional, restam-lhe os jogos pelo emblema saudita para chegar ao objetivo.Outro tema em relevo:Paulo Fonseca chega ao sporting com contrato a relembrar AmorimConheça os principais desafios do novo treinador leoninoDescarregue no link abaixo o suplemento completo:.Veja a "primeira" em detalhe: