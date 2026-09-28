Leia aqui o DN desta terça-feira, 29 de setembro

"Salários atuais abrandam e emprego futuro pode vir a sofrer com IA". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Christine Lagarde foi ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, pôr alguma água na fervura no problema da inflação, da subida explosiva dos preços. Disse que esse movimento de choque não está a propagar-se aos salários e que o preço dos alimentos também está contido.Em destaque fotográfico nesta primeira página está uma investigação: "O que protege polícias e bombeiros do esgotamento? O orgulho profissional, revela estudo".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:- Chega declara vitória ao retardador sobre relatório da CPI das Gémeas- Mercados: Juros da dívida soberana continuam a subir com receios sobre inflação- Espanha: PSOE à procura de apoios para avançar com “decreto Maricarmen” - Visita a França: As mensagens de Leão XIV: coragem para negociar, para ceder e para não rearmar- PGR reforça resposta à violência doméstica e pede vigilância eletrónica em 24 horas- Colombe Schneck: “Os temas femininos tendem a ser considerados secundários na Literatura”- Vasco Vilaça: “Ser campeão do mundo é um privilégio, mas os Jogos Olímpicos são o próximo objetivo”