Leia aqui o DN desta terça-feira, 27 de outubro

"Observadora da Amnistia Internacional agredida à bastonada pela PSP". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Entre as dezenas de feridos que resultaram da intervenção da polícia em Lisboa e Porto na madrugada de domingo está uma observadora da organização de defesa dos Direitos Humanos. A Amnistia confirma que o ferimento resultou de uma bastonada desferida pela PSP. E diz que observadora usava colete amarelo. Em destaque fotográfico nesta primeira página está a vitória de Lula da Silva nas eleições do Brasil. "E agora? Quarto mandato vai ser o mais desafiador da vida de Lula". Presidente venceu Flávio Bolsonaro, mas enfrenta país dividido, congresso hostil, economia delicada e ausência de herdeiro em 2030.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros Destaques:Manifestações: Álvaro Beleza pede acordo entre Governo e PS na habitação e defende Seguro: "Está atento".Orçamento: Finanças têm na mão 2,4 mil milhões de euros em despesa cativada.Decisão: PSP conta afastar "muito mais de 1000" imigrantes até ao final deste ano.Israel: Oposição acusa Netanyahu de brincar com o Irão por "medo de derrota eleitoral".Eleições: Sérvia à espera de saber como será governada pela Lista Estudantil.Luís Zueco: "Isabel, a Católica, está entre as quatro ou cinco mulheres mais poderosas da História".I Liga. Prestianni brilha e lidera reviravolta do Benfica nos Açores Notoriedade. Marca Portugal vale 257,1 mil milhões de euros alavancada na reputação de Cristiano Ronaldo e de Lisboa