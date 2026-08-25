Leia aqui o DN desta quarta-feira, 26 de agosto

Teleconsultas a caminho de superar um milhão este ano. É a manchete do DN desta quarta-feira, 26 de agosto.Foi um recurso essencial na pandemia e, agora, volta a ganhar força. O número de teleconsultas está a crescer desde 2024, e em 2025 foi já de 940 mil, aproximando-se dos máximos de 2021, em pleno pico de covid-19. Médicos de família e administradores hospitalares admitem vantagens no modelo, mas defendem equilíbrio no seu uso por hospitais e centros de saúde.No destaque fotográfico, Dolly Parton. Morreu o ícone da música country.Outra notícia em destaque é sobre aborto. Utentes de Garcia de Orta sem informação. ERS exige explicaçõesMais títulosEntrevista ao cartoonista uruguaio Horacio Guerrero: “Acho que os políticos do Uruguai têm bom sentido de humor”Internacional: China menoriza ameaça de sanções dos EUA a aliados do IrãoEuropa: Arménia anuncia intenção de aderir à UE e sobe tensão com a RússiaPetróleo: Imposto sobre lucros extraordinários? UE empurra decisão para o GovernoParlamento: Chega é quem mais propõe e o PCP quem mais faz perguntas nas fériasCanoagem: “Não prometemos medalhas, mas temos barcos para lutar por isso”Vuelta: Pogacar arrasa concorrência com ataque a 50 quilómetros da meta na Volta a EspanhaJogos do Mediterrâneo: Camila Rebelo confirma estatuto de referência da natação nacional.Descarregue abaixo o jornal:.Veja a capa ao detalhe: