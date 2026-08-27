Leia aqui o DN desta sexta-feira, 28 de agosto

O financiamento da dívida faz manchete do DN deste dia:Governo sob pressão dos mercados para cortar na despesa públicaPortugal está a conseguir uma taxa de juro média ponderada em redor dos 2,9% na nova dívida. França paga 3,1%, Espanha 3,2%, Grécia 3,4% e Itália 3,6%. Mas investidores e credores avisam, ao mesmo tempo, que o bom percurso feito não chega. O país tem de continuar a comprimir, ou a consolidar o orçamento público, preferencialmente através de cortes “inteligentes” na despesa. Este é um dos temas do Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN. Descarregue aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 28 de agosto.Na foto principal desta primeira página, o Médio Oriente:Os que a fazem e os que tentam pôr-lhe fim: seis meses da guerra no Irão em seis figurasE ainda se destaca a entrevista a Pedro Seabra: “O Estreito de Ormuz poderá ser o fator a forçar ambas as partes a irem à mesa das negociações”Outra entrevista em destaque é a António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses:“Ver bombeiros nos semáforos de mão estendida é um sinal de pobreza da nossa democracia”E na política:PS quer atrair médicos e dar benefícios fiscais para desenvolver o InteriorEste é ainda dia de DN Sport, o suplemento de Desporto do DN:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 28 de agosto.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: