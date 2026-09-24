Leia aqui o DN desta sexta-feira, 25 de setembro

"Apreensões de combustível usado por ‘narcolanchas’ quadruplicam". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Polícia Marítima confiscou em cerca de nove meses 96.320 litros de combustível, uma subida de 315% em relação ao total do ano passado. Na costa portuguesa, continua a aumentar o movimento de lanchas rápidas e de outras embarcações usadas por redes de tráfico de droga. Em destaque fotográfico nesta primeira página: "Xi e Trump ‘jogam xadrez’ na Casa Branca". Presidente chinês propõe caminho para evitar conflito entre superpotênciasDescarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:. Outros destaques:Entrevista Isabel Ferreira (autarca de Bragança): “O Interior tem de ser um tema de Estado” Contas públicas. BES ainda pode custar mais 630 milhões de euros aos contribuintes.Dívida nacional. Juros voltam a tocar máximos.Visita a França. Leão XIV vai celebrar missa em Paris com 600 mil pessoas.Liga das Nações. Bomba de Félix garante estreia vitoriosa a Jorge Jesus.Filipa Lowndes Vicente: “Há museus em Portugal que ainda não pensam suficientemente nas questões de género”..Leia também o DN Sport:.E o Dinheiro Vivo: