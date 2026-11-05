Leia aqui o DN desta sexta-feira, 06 de novembro

Indústria é responsável por quase metade dos despedimentosÉ esta a manchete do DN. Foram acionados 479 despedimentos desde janeiro, que ao todo visaram 5539 trabalhadores, tendo sido efetivamente despedidas quase 5300 pessoas. Indústria representa quase metade do total (46%), devido à conjuntura internacional.Este é um artigo para ler no Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 06 de novembro.O grande destaque fotográfico vai para o adeus de Ronaldo da Seleção:. Maior jogador da História de Portugal decidiu que é tempo de caminhar sozinho. FPF prepara-se para o adeus de um ativo que vale 850 milhões. Cristiano Ronaldo na seleção: 23 anos, seis Europeus e seis Mundiais . CR7 investe em hotéis, saúde, tecnologia, indústria, comunicação social e desportoEstes e outros títulos podem ser lidos no DN e também no DN Sport, o suplemento semanal de Desporto:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 06 de novembro.Ainda se destaca, nesta primeira página:Entre as praças, Belém e São Bento: a gestão política da crise das acampadas E também:Fórum Atlântico e Lusofonia. DN Brasil debate energia, investimento e cultura.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: