Leia aqui o DN desta segunda-feira, 28 de setembro

"Ordem tenta apurar se remédio para emagrecer está a ser prescrito de forma correta". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira.

Desde que Mounjaro entrou em 2024 no mercado português que a sua comercialização tem vindo a dar nas vistas, embora não seja comparticipado pelo Estado. Na semana passada, e como o DN noticiou, o volume de vendas atingiu mais de um milhão de euros num só dia. Em agosto, aconteceu o mesmo em dois dias. Ordem pede agora informação ao Infarmed.

Em destaque fotográfico nesta primeira página: "Papa apela à “conversão” da Igreja e pede vigilância para abusos sexuais". Leão XIV deixou mensagem numa visita ao santuário de Lourdes. Visita a França termina hoje.