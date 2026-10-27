Leia aqui o DN desta quarta-feira, 28 de outubro

A manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira dá eco de um alerta: "É “urgente” Portugal criar uma Agência Nacional da Saúde Digital". O Health Cluster Portugal apresenta esta quarta-feira o novo Plano de Desenvolvimento em Saúde e odDiretor-executivo da instituição diz ao DN que se esta agência não for criada, “daqui a dois ou três anos podemos já ter perdido o comboio da inovação, da investigação e do conhecimento”.Em destaque fotográfico: "Orçamento do Estado 2027. Habitação e protestos marcam primeiro dia de debate. Manifestação junta milhares em frente à AR."Ainda sobre o tema da habitação, Seguro quebrou o silêncio e colocou pressão sobre o Governo: “Há pelo menos 200 mil casas em condições de entrar no mercado de arrendamento”. Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:Brasil. Depois de ter sido intimado a entregar passaportes, Flávio Bolsonaro foge para os EUA.Israel. Previsões dão bloco de Eisenkot à frente de bloco de Netanyahu.Aviação. TAP “encaixa perfeitamente no modelo do Grupo Lufthansa”.Economia. BEI empresta mais 300 milhões de euros a Portugal para fazer casas a preço acessível.Estudo. Notícias tendem a apresentar a imigração como um problema.Diana Gomes: “O mérito desportivo não depende da presença de uma modalidade no programa olímpico”.Música. “Semitropico”, NAPA levam novo álbum a onze cidades europeias.