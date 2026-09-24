Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 25 de setembro

"BES ainda pode custar mais 630 milhões de euros aos contribuintes". Esta é a manchete do Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 25 de setembro. Em destaque nesta primeira página está uma entrevista com o empresário brasileiro Ruben Menin: “O mundo ideal é aquele em que, para ganhar dinheiro, é preciso investir e correr riscos”.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do Dinheiro Vivo, suplemento semanal de economia do DN:. Outros destaques:REPORTAGEM - Investimento de meio milhão atraiu 15 mil pessoas para evento sobre trabalho.MERCADOS - Juros da dívida nacional voltam a tocar máximos. DEFESA - Airbus quer um “Eurofighter tão português quanto possível”.