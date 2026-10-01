Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 2 de outubro

"País perdeu 41 mil empregos em três meses, o maior apagão desde a pandemia". Esta é a manchete do Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 2 de outubro.Em destaque fotográfico, está Cláudia Azevedo, que deixa a presidência-executiva da Sonae. A gestora vai ser substituída por João Dolores numa transição histórica: até agora, o cargo mais elevado da gestão executiva da Sonae sempre pertenceu aos líderes da família. Cláudia Azevedo assume papel de 'chairman'.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DV:.Outros destaques:- Impasse sobre Ormuz gera sobe e desce e fuga às 'bonds' não abranda- Com novos produtos na calha, Couto regista mais um ano histórico de vendas - Habitação: Portugal é o país onde os preços mais crescem na UE