Leia aqui a edição do DN desta quinta-feira, 1 de outubro

"Clínica de fertilidade falida. Dezenas de pacientes reclamam dinheiro de volta". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira.Há quem, além de reclamar o que pagou por tratamentos não efetuados na Ovom Care, em Cascais, exija compensação por danos não patrimoniais. Mas administrador da insolvência alerta: o património da empresa “é muito exíguo”. Advogado de pacientes não descarta responsabilidades criminais.Em destaque fotográfico nesta primeira página está o caso Cristiano Ronaldo na seleção nacional. Jogador abandonou o estágio e promete “dizer a verdade aos portugueses”Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:Energia. Gás sobe no mercado regulado e situação “só vai piorar”, avisam especialistas.Rendas. Abstenção do Chega passa mexidas no arrendamento à especialidadeDrama. Passageiros domam avião em queda após esfaqueamento no ‘cockpit’Eleições no Brasil. Lula, um mito mundial da Esquerda, contra Flávio, o Bolsonaro moderadoEntrevista. Santiago Gerchunoff: “A direita tem hoje o que a esquerda tinha no século XIX, um diagnóstico e um projeto de futuro”Cinema. A obra-prima de Tom CruisePolémica. Rali de Portugal fora do Mundial em 2027 deixa ACP à espera de explicações