Formação dos grandes vende mais do que aposta

Não têm faltado jovens jogadores com talento na formação dos três grandes, mas o privilégio, nos últimos dez anos, tem sido dado às vendas e não tanto à aposta na primeira equipa. Muitos encontraram carreiras valiosas. No FC Porto, antes de deixarem o Dragão, Rúben Neves e Diogo Leite estiveram três anos na equipa principal, enquanto (o agora regressado) André Silva fez época e meia. Diogo Dalot, no entanto, foi para Inglaterra (Manchester United) após apenas oito jogos pela equipa principal dos dragões, valendo 22 milhões. Em 2019/20, há similitude com Fábio Silva, o qual alinhou 21 vezes, com três golos pelos azuis e brancos, e rendeu 40 milhões, assinando pelo Wolverhampton. Antes disso, já o Benfica iniciara essa estratégia de vender ativos que se destacavam na formação. Em 2013/2014, João Cancelo fez dois encontros pela equipa principal e rumou a Valência por 15 milhões. Nesse mesmo ano, Bernardo Silva fez três encontros pelos encarnados e por 15,75 milhões rumou ao Mónaco, abraçando uma carreira de largo sucesso, que agora tem novo capítulo do Real Madrid, e tornando-se numa dos casos mais emblemáticos de talentos desperdiçados na Luz. Jota, outra promessa da formação, fez 34 jogos em dois anos no Benfica (2018-2020) e foi transferido por 16 milhões para o Celtic. Caso diferente foi o de João Félix: os 20 golos em 43 jogos pelo Benfica em 2018/19 motivaram uma proposta irrecusável de 127 milhões do Atlético de Madrid. Nesta situação, não houve falta de aposta, mas sim uma oportunidade de negócio imperdível. Recentemente, o Sporting tem privilegiado transferir jovens promissores antes de se afirmarem, realmente, na equipa A. Renato Veiga foi emprestado ao Augsburgo, depois vendido ao Basileia por perto de cinco milhões e valorizou para os 25 milhões pagos pelo Villarreal. Não se estreou pela equipa principal. Em 2019, Thierry Correia, lateral direito fez cinco jogos pela equipa A e rendeu 12 milhões, rumando ao Valência. Afonso Moreira fez seis jogos, rumou a Lyon por 2 milhões e este verão valeu 29,5 aos franceses transferindo-se para o Leverkusen. Mateus Fernandes realizou dez partidas, saiu por 15 milhões para o Southampton, antes de o West Ham pagar 52 e agora o Tottenham investir 99. Entre os casos diferentes estão Tiago Tomás - dois anos e meio na equipa A, emprestado e depois vendido por 9 milhões ao Wolfsburgo - e Rafael Leão que fez cinco jogos, mas saiu unilateralmente após a invasão de Alcochete. O Lille, financiado pelo AC Milan, acabou por assumir o pagamento decidido em tribunal..Mercado dos grandes. Campeão atua cirúrgico, leão olha aos extremos e águias retocam tudo .Seleção de Portugal tem metade do plantel com mudança de clube à vista.I Liga investiu como nunca e Portugal deixou de ser o mercado mais lucrativo.I Liga é a sétima que mais investe e já contrata reforços de 20 milhões de euros\n.Formação rendeu mais de mil milhões de euros aos três grandes na última década