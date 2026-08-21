Bernardo Silva chegou a estrear-se pelo Benfica, mas saiu precocemente.
Bernardo Silva chegou a estrear-se pelo Benfica, mas saiu precocemente.Foto: Manchester City
Edição Diária

Formação dos grandes vende mais do que aposta

DN enumera saídas valiosas e atletas que acabaram desaproveitados do ponto de vista desportivo no FC Porto, Sporting e Benfica.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
FC Porto
Benfica
Renato Veiga
Bernardo Silva
Thierry Correia
edição impressa
Sporting SAD
DN Sport
11x11
Desporto de formação
Edicão diária
Diário de Notícias
www.dn.pt